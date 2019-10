Prefeito Aracely visita local onde será instalada a McCain

Mais uma etapa está sendo vencida no processo de implantação da empresa canadense McCain, em Araxá. Na terça-feira, 8 de outubro, o prefeito Aracely de Paula, acompanhado da secretária de Governo Lucimary Ávila; de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior; de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios; do Procurador Geral do Município, Jonathan Renaud de Oliveira Ferreira e do diretor de Operações da McCain, Carlos Frederico Ayres, visitou o local onde a fábrica será instalada, na BR 262, próximo ao km 706.

O prefeito Aracely afirmou que quis visitar a área depois da conclusão do processo de desapropriação, antes do início das obras para marcar a crença no sucesso da empresa que revolucionará o setor econômico de Araxá, principalmente o setor agrícola. Ressaltou que a área está colocada ao inteiro dispor da empresa para que ela realmente se instale e traga contribuições que sem dúvida alguma e fatalmente serão feitas em favor de Araxá. “Agradeço ao Fred e a toda a diretoria da McCain; ao Governo do Estado; aos proprietários da área que entenderam a importância do investimento; aos secretários e toda a nossa equipe que fez das dificuldades um patamar para que a gente alcançasse o melhor na implantação de uma empresa que transformará a realidade da cidade. Fico satisfeito e agradecido, esse é um momento histórico para Araxá”.

O diretor de Operações da McCain, Carlos Frederico Ayres, explicou que já iniciaram a topografia, o projeto de terraplanagem e a sondagem de toda a área. A Habitar Engenharia foi a primeira empresa de Araxá contratada para prestar serviços para a McCain. Os técnicos já fazem os levantamentos topográficos, investigação geotécnica e projetos de terraplanagem. Fred reforçou que os projetos de engenharia já estão em fase final de elaboração e estão muito próximos de começar as obras para a implantação da fábrica. Também estão no processo final de licenciamento ambiental, contam com o apoio do Governo do Estado e cumprindo todas as normativas, se enquadraram num processo de licenciamento bastante rápido. “Para nós é uma satisfação muito grande. A Prefeitura propiciou para a McCain uma das melhores áreas do município, temos água de primeiríssima qualidade, no volume adequado para o processo. Faremos o início da terraplanagem, depois fundação e edificações”, finalizou.