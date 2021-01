Prefeito de Araxá compõe nova diretoria do Cistrisul

Em assembleia extraordinária realizada virtualmente na manhã desta terça-feira (12), o prefeito de Araxá, Robson Magela, foi eleito presidente do Conselho Fiscal do Consórcio Regional do Triângulo Sul (Cistrisul).

A reunião também contou com a participação da secretária municipal de Saúde de Araxá, Diane Dutra, além de prefeitos e secretários de Saúde dos 27 municípios que compõem o consórcio.

O Cistrisul é composto por 27 municípios da macrorregião do Triângulo Sul, com alcance de mais de 780 mil habitantes e atua com serviço de atendimento aeromédico prestado pelo helicóptero Arcanjo. Desde 2019 a aeronave já fez mais de 300 atendimentos de urgência de alta complexidade, sendo que 50 deles foram de pacientes de Araxá.

O momento também foi oportuno para que a antiga diretoria, encabeçada pelo ex-prefeito de Conceição das Alagoas, Celson Pires, prestasse contas da sua gestão que finalizou a atuação em dezembro do ano passado.

A nova diretoria é composta pela prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (presidente), prefeito de Frutal, Bruno Augusto (vice-presidente), e Geová Tomaz e Paulo Almeida, prefeitos de União de Minas e Campos Altos, respectivamente, para o Conselho Fiscal, presidido por Robson Magela.