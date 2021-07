Prefeito participa de reunião com servidores da Educação

O prefeito Robson Magela participou de uma videoconferência com cerca de 300 auxiliares de serviços gerais (ASGs) da Secretaria Municipal de Educação. O encontro também contou com a participação da secretária Zulma Moreira e da psicóloga Michelle Cardoso.

Na abertura do encontro, Zulma destacou a dedicação que toda a equipe tem empreendido neste momento de pandemia, que necessitou de várias adequações na volta das aulas presenciais, atendendo aos protocolos de prevenção e combate à Covid-19.

Robson acrescentou que os servidores da Educação vêm realizando um importante trabalho no dia a dia e cuidado aos alunos da rede municipal no retorno ao ambiente escolar.

Na pauta, a principal reivindicação ao prefeito foi quanto à revisão do Plano de Carreira. Robson reiterou que um estudo já está sendo elaborado pela própria Secretaria Municipal de Educação e o plano está previsto para ser implantado em 2022.

Além disso, o prefeito comentou sobre o aumento do vale-alimentação para o quadro geral de servidores. Esse reajuste também está previsto para 2022, tendo em vista que não é possível para este ano em decorrência da Lei Complementar 173/2020, que, entre outras regras, proíbe reajuste aos servidores federais, estaduais e municipais.

“São compromissos que estão no nosso Plano de Governo e vamos executá-los. Deixei isso bem claro na reunião com os servidores, que têm as portas da prefeitura abertas para nos procurar diretamente”, destaca Robson.

A videoconferência prosseguiu com a psicóloga Michelle Cardoso destacando uma mensagem sobre a importância do otimismo no ambiente de trabalho.

Zulma avalia que a reunião com o prefeito foi produtiva e esclarecedora. Os participantes agradeceram a atenção do prefeito Robson Magela, reforçando os votos de confiança na Administração Municipal. “As equipes são muito importantes nos cuidados com a alimentação das crianças, nos cuidados gerais com os alunos, como recepção e saída da escola, uso dos banheiros, acompanhamento se estão cumprindo os protocolos. Contamos com o apoio de todos”, conclui.