Prefeito recebe deputada federal no Centro Administrativo de Araxá e viabiliza parcerias

O prefeito Robson Magela recebeu a deputada federal Ana Paula Leão, na sede da Prefeitura de Araxá, na manhã desta sexta-feira (10). Na ocasião, foram tratados temas referentes aos setores de infraestrutura, programas sociais e saúde. Também participaram do encontro o procurador geral do Município, Jonathan Ferreira, e os secretários Rick Paranhos (Governo) e Cristiane Gonçalves Pereira (Saúde).

Na ocasião, o prefeito Robson Magela solicitou auxílio financeiro em decorrência das áreas atingidas por uma erosão no bairro Pão de Açúcar 3, em janeiro deste ano, devido ao intenso período chuvoso no Município. Na reunião, também foram discutidas as construções do Condomínio do Idoso e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM).

O prefeito Robson Magela ressaltou a grande importância de parcerias junto aos poderes que contribuem significativamente para o desenvolvimento da cidade.

“A união entre Administração Municipal, o Poder Legislativo e Governo Federal faz com que projetos tão sonhados cheguem cada vez mais perto de se tornarem realidade, beneficiando todas as faixas etárias. Araxá está crescendo, e este deve ser, sem dúvidas, o principal objetivo da gestão pública. Tirar do papel projetos essenciais para que a vida da população se desenvolva juntamente com a cidade”, afirma o prefeito.

“A construção do Condomínio do Idoso irá, por exemplo, reforçar nossa atenção, cuidado e trabalho incansável com os projetos sociais e habitacionais voltados para a Melhor Idade. Já a implantação da sede do CRAM, com certeza, irá proporcionar maior acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica”, acrescenta Robson.

A deputada Ana Paula Leão se prontificou, de imediato, a intervir e contribuir para a realização dos projetos apresentados, sobretudo pelo bem-estar dos cidadãos.

“Uma discussão como essa traz inúmeros benefícios para toda a população, e os araxaenses, com certeza, podem contar com nosso empenho. Vamos trabalhar muito por Araxá e para que a população receba rapidamente o Condomínio do Idoso e o CRAM, e para que seja resolvida também a questão da erosão no Pão de Açúcar 3. Toda parceria, é claro, vem para somar”, reitera.