Prefeito recebe governador no Centro Administrativo de Araxá

Na mesa, um bom café mineiro e quitutes caseiros; e na pauta, projetos e demandas de Araxá. Foi assim que o prefeito Robson Magela recepcionou o governador Romeu Zema e lideranças políticas na manhã desta terça-feira (27), no Centro Administrativo.

Também participaram a ouvidora geral do Estado, Simone Deoud Siqueira; o deputado estadual Bosco; o presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios; a ouvidora municipal Anete Di Mambro Gandra; o procurador geral do Município, Rick Paranhos; e o controlador e auditor geral Daniel Rosa.

Entre os primeiros assuntos abordados pelo prefeito foi o envio de mais vacinas contra a Covid-19 para aplicação da 1ª dose. Com o avanço da Campanha de Vacinação nos últimos dias, Araxá aplicou todas as doses entregues pelo Governo de Minas na segunda-feira (26) e aguarda a chegada de um novo lote para continuar a campanha. “Não só a população, mas nós, da Administração, também estamos muito ansiosos para avançar na vacinação por faixa etária”, reforçou o chefe do Executivo durante a solicitação.

Sobre o pedido para que o Estado agilize o envio de mais doses de vacinas contra a Covid-19 para Araxá, Romeu Zema disse que o maior anseio é que todo mineiro receba a vacina o quanto antes. “E o Estado tem feito todo esforço para que isso aconteça o mais rápido possível”, disse.

Ao falar sobre a municipalização da avenida José Ananias de Aguiar (Comboio), o deputado Bosco relatou que um projeto de lei de sua autoria está tramitando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para autorizar o Governo do Estado a repassar a responsabilidade da via para o Município.

“Queremos melhorar a infraestrutura desta avenida, com a ampliação da iluminação e estudo para apontar alternativas para uma rotatória no cruzamento com a avenida Rosália Isaura de Araújo, um trecho que registra constantes acidentes envolvendo veículos de carga”, adiantou o prefeito.

Robson também reforçou a importância da união política em prol da população, ao destacar os recursos para a implantação da UTI Neonatal em Araxá, angariados através de repasses do Estado e emendas do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e do deputado estadual Bosco. “Ficou provado que com união política a gente consegue suprir as maiores carências da população”, destacou.

Durante o encontro, o vereador Raphael Rios entregou ao governador um ofício solicitando a instalação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Araxá, tendo em vista as malhas rodoviárias que cortam Araxá, como as BRs 262, 452 e 146, além da MG-428 e concentram grande fluxo de veículos.

A reunião abordou ainda sobre os desafios da pandemia para a Administrador Público; sobre a ouvidoria como ferramenta para uma gestão transparente e assertiva; e os empreendimentos previstos para a região, como a fábrica de batatas da McCain, a fábrica de aviões da Desaer, a extensão de supermercado do grupo Bahamas, usina de energia solar da Powertis (subsidiária da Soltec) e usina de reciclagem.

Romeu Zema reiterou a importância do contato com os prefeitos. “A vida do cidadão está totalmente atrelada à prefeitura e não ao Governo do Estado. Então, quando se conhece os problemas de cada cidade, de cada região, o Estado tem condição de agir de forma muito mais adequada, no sentido de estar fazendo aquilo que é melhor para a cidade e região”, destacou o governador.