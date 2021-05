Prefeito visita Casa do Caminho e planeja parceria para ampliar atendimento do hospital

A falta de leitos clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) sempre foi um dos maiores problemas da saúde pública em Araxá. Apesar de hospitais com boa estrutura física, a dificuldade de recursos para viabilizar alguns serviços prejudicou por diversas vezes a qualidade do atendimento e até mesmo ocasionou a suspensão de procedimentos médicos/cirúrgicos importantes para a população.

Para melhorar o atendimento em toda a rede, a Prefeitura de Araxá tem realizado uma série de visitas às instituições de saúde do município e estudado a possibilidade de ampliar parcerias com unidades que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou oferecem serviços gratuitos à comunidade.

O prefeito Robson Magela e a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães , visitaram nesta semana a Casa do Caminho para conhecer de perto a realidade financeira do hospital e suas principais demandas. Eles foram recebidos pelo fundador da entidade, José Tadeu Silva, e equipe.

“Precisamos de todos hospitais e todas as instituições que realizam serviços de saúde de forma gratuita à nossa população ou que ofereçam estrutura adequada para que possamos ampliar a oferta de procedimentos no município. Mas, também temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. Por isso, queremos conhecer de perto e analisar a melhor maneira que o município pode contribuir com essas instituições para que a população tenha qualidade nos atendimentos prestados”, destaca Robson.