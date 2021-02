Prefeitura abre matrículas para a Educação de Jovens e Adultos

Quem não teve a chance de estudar na infância ou na juventude tem uma oportunidade agora através do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). As matrículas estão abertas e em Araxá são seis unidades que oferecem gratuitamente esta modalidade de ensino. Os interessados podem procurar as escolas das 19h às 21h.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, destaca que a EJA é um estudo com tempo menor, que a pessoa faz no momento que ela pode, respeitando o tempo de cada um para frequentar, estudar e concluir. “É uma oportunidade para as pessoas que não estudaram no tempo correto recuperarem agora o tempo perdido.”

A EJA pode ser feita por pessoas que não sabem ler, nem escrever; por pessoas que pretendem concluir o ensino fundamental e têm idade mínima de 15 anos, e por quem quer concluir o ensino médio, tendo idade mínima de 18 anos.

Nas telessalas o horário das aulas é das 19h às 21h30 e na Escola Municipal Professora Leonilda Montandon (Caic) das 19h às 22h30.

Todas as informações sobre a modalidade de ensino podem ser obtidas com a Coordenação da EJA, na Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone (34) 3662-3677.

Escolas que oferecem a EJA

– Agar de Afonseca e Silva – Telessala, bairro Pão de Açúcar 4;

– Alice Moura – Telessala, bairro Vila Silvéria;

– Professora Auxiliadora Paiva – Telessala, bairro São Domingos;

– Romália Porfírio de Azevedo Leite – Telessala, bairro Max Neumann;

– Leonilda Montandon (Caic) – Ensino Regular, bairro Urciano Lemos;

– Cesu Padre Evaristo Afonso (Dona Gabriela) – Supletivo, Centro.