Prefeitura amplia acesso à prevenção do câncer de mama com mutirões itinerantes do projeto Linda Lifetech

A Prefeitura de Araxá intensifica, ao longo do mês de abril, os atendimentos do projeto Linda Lifetech com a realização de mutirões, horários estendidos e ações itinerantes nas unidades de saúde do município. A estratégia tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres ao exame, principalmente aquelas que não conseguem comparecer durante o horário convencional, fortalecendo a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

As atividades seguem até o dia 29 de abril nas unidades Unisul, Unioeste, Uninorte, Uninordeste e Unileste. O acesso ao serviço é feito por meio das equipes da Estratégia de Saúde da Família, que realizam a triagem e encaminham principalmente mulheres entre 20 e 49 anos com queixas mamárias, histórico familiar ou alterações percebidas no autoexame.

O Projeto Linda Lifetech utiliza tecnologia de inteligência artificial aliada à termografia mamária, um exame moderno, rápido e totalmente seguro. O procedimento não utiliza radiação, não exige compressão das mamas nem contato físico. A paciente permanece por alguns minutos em ambiente climatizado para estabilização térmica e, em seguida, é feita a captação de uma imagem, que é analisada por um sistema capaz de identificar alterações precoces.

A coordenadora da Unisul e responsável pelos mutirões, Fernanda Mendes, destaca que as ações são fundamentais para ampliar o alcance do projeto. Segundo ela, a oferta de horários alternativos e ações descentralizadas facilita o acesso e permite que mais mulheres realizem o exame.

“Essa estratégia é essencial para alcançar quem não consegue ir até a unidade durante o dia. Quanto mais cedo identificamos qualquer alteração, maiores são as chances de tratamento eficaz e cura”, ressalta.

Nos atendimentos itinerantes, o agendamento é realizado diretamente na unidade de saúde onde a ação será promovida. Já para os exames na Unisul, o agendamento pode ser feito na própria unidade ou pelo WhatsApp (34) 99725-3786.

Cronograma de ações

• Unisul (horário estendido – 17h às 19h)

9, 10, 14, 15 e 16 de abril

• Unioeste (ação itinerante – 13h às 16h)

sexta-feira, 17 de abril

• Uninorte (ação itinerante em horário estendido – 17h às 19h)

22, 23 e 24 de abril

• Uninordeste (mutirão itinerante – 7h às 14h)

sábado, 25 de abril

• Unileste (ação itinerante – 7h às 10h)

quarta-feira, 29 de abril