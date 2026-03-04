Prefeitura apoia Forrest Run Tormenta e prova reúne 192 atletas em Araxá

Araxá sediou no último sábado (28) a Forrest Run Tormenta 2026, considerada a maior corrida de montanha de Minas Gerais. A competição contou com apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, com aporte de R$ 20 mil, e reuniu 192 atletas na Serra da Ventania.

A prova integrou o calendário esportivo do município e recebeu competidores de 31 cidades, representando nove estados brasileiros e 22 assessorias esportivas. Mesmo realizada fora do perímetro urbano, a organização estima que entre 350 e 400 pessoas passaram pela base do evento ao longo do dia, entre atletas, equipes de apoio e espectadores.

As disputas aconteceram nos percursos de 8,5 km, 20 km, 35 km e 55 km, reunindo atletas de diferentes níveis técnicos. Um dos destaques da edição foi a participação do atleta mirim Rafael Silva que, com autorização do pai, também competidor, disputou o percurso de 8,5 km e conquistou o 4º lugar geral.

Cerca de 68 atletas de Araxá participaram da prova. A organização já confirmou a permanência da competição no calendário esportivo da cidade para os próximos anos, com novas datas a serem divulgadas em breve.

Destaques araxaenses

Entre os atletas de Araxá que subiram ao pódio geral estão Lucas Prado, 1º colocado nos 8,5 km; Marcella Santos, 1ª colocada nos 8,5 km; Rafaella Porto, 2ª colocada nos 8,5 km; Theóphilo Duarte, 1º colocado nos 20 km; e Gustavo Souza, 3º colocado nos 55 km.

Segundo o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), a realização da prova coloca Araxá no circuito das grandes competições de montanha em Minas Gerais.

“A Forrest Run Tormenta reúne atletas de vários estados, movimenta o esporte local. Também é uma oportunidade para os atletas de Araxá competirem em alto rendimento”, afirma.