Prefeitura apoia palestra sobre o autismo em Araxá

Final de semana foi de mais conhecimento para profissionais da rede municipal de ensino de Araxá. A Equipe Ilumina realizou a palestra “Autismo e Inclusão”, proferida pelo especialista em Educação Especial, Inclusiva e Políticas de Inclusão, Lucelmo Lacerda de Brito, na noite do último sábado, 1°, no Clube Araxá. Sempre engajada na inclusão social, a Prefeitura Municipal foi parceira do evento através das Secretarias de Governo e Educação, na mobilização para a presença de servidores na palestra também aberta ao público em geral.

O objetivo foi de repassar informações importantes sobre o acolhimento principalmente de crianças no âmbito educacional com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conhecido também como Autismo, que costuma ser identificado na infância, entre 1 ano e meio e 3 anos, embora os sinais iniciais às vezes apareçam já nos primeiros meses de vida. Para a diretora da Escola Municipal Francisco Primo de Melo, Lilian Cristina Soares Ferreira Andrade, o conteúdo ministrado na palestra é de suma importância. “Nós, profissionais da área da Educação, precisamos estar preparados para receber a criança com autismo. Na nossa escola, temos alunos autistas e trabalhamos com atividades especiais para inseri-los na sociedade”, comenta.

Mãe e esposa de autistas na família e integrante do A&+ (grupo de Apoio a Pais de Autistas de Araxá), Ana Cláudia de Paiva Alves, destaca que quando Araxá é prestigiada com evento desse nível de debate, a cidade só tem a ganhar. “A presença de pais e educadores na palestra representa uma soma que vem agregar muito para os nossos filhos. Tenho que parabenizar essa iniciativa”.

Durante a palestra, Lucelmo conta que é preciso criar um cenário motivador para ajudar na inclusão do autista na sociedade e classificou o autismo como um tema sempre desafiador para ser tratado nos dias de hoje. Ao final do evento, os participantes tiveram a oportunidade de tirar as dúvidas com o palestrante.