Prefeitura busca conscientizar população sobre isolamento social

A população de Araxá tem sido orientada sobre o que é e qual a importância do isolamento social. Nesta semana, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde reforçou as ações de conscientização, no Calçadão da Rua Presidente Olegário Maciel. Equipes de enfermeiros e técnicos de enfermagem da Atenção Básica e Agentes Comunitários de Saúde, com o apoio da Vigilância Patrimonial, mediram a temperatura de quem passava pelo local, distribuíram máscaras e orientaram sobre a importância de ficar em casa, de se organizar para sair apenas uma vez e resolver várias coisas, sem ficar passeando.

A secretária de Saúde, Diane Dutra ressaltou que o comércio tem procurado seguir as regras, mas a população ainda está se movimentando muito nas ruas.

“Identificamos que as pessoas ficam andando naquela região do Calçadão. Estamos fazendo essa ação nos dias 28 e 29 de maio, quinta e sexta-feira. Vamos avaliar e pretendemos fazer em outros locais, onde tem um fluxo maior de pessoas”.

Diane acrescenta que a Prefeitura já distribuiu na cidade mais de 5 mil máscaras através das Estratégias Saúde da Família (ESF), Unidades de Saúde, no Calçadão e para diversas instituições que solicitaram.–