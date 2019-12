Prefeitura, CMIA e entidades lançam campanhas em prol do público idoso de Araxá

Em uma união de forças, a Prefeitura e o Conselho Municipal de Idoso de Araxá (CMIA) apoiam as campanhas que serão realizadas pela Fundação Cultural de Araxá (FCA), pelo Centro de Formação Profissional Júlio Dário, pela Associação de Assistência a Pessoa com Deficiência de Araxá (Fada) e pelo Instituto das Artes e Movimento (Movart). Na manhã do último sábado, 30 de novembro, o Teatro Municipal recebeu o lançamento desse conjunto de importantes ações que farão diferença ao público idoso da cidade para 2020 no movimento 60+.

Foram destinados recursos do Fundo Municipal do Idoso, com apoio e parceria da administração, instituições, empresas e comunidade que viabilizaram a realização das campanhas. A proposta é de promover espaços de reflexão e conscientização sobre envelhecimento saudável e proporcionar espaços de divulgação sobre os direitos fundamentais da pessoa idosa.

Compuseram a mesa de autoridades, o secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Cunha, representando o prefeito Aracely de Paula, o presidente do CMIA, João Henrique Borges Bento, a presidente do Instituto Movart, Wanessa Borges Alves, a diretora da Fada, Onofra Peres dos Prazeres, o presidente do Centro de Formação Júlio Dário, Helver Martins Gomes, o vereador Fabiano Santos Cunha, que representou a Câmara Municipal, e a representante da FCA, a pedagoga Ângela Aparecida de Almeida. Também acompanharam a solenidade pela Administração Municipal, a secretária de Educação, Edna de Fátima Resende Campos, e o secretário de Esportes, Edinho Souza. O evento bastante prestigiado pela sociedade civil e organizada contou com apresentações artísticas e a tradução de libras feita pela profissional Jéssica Borges.

No encerramento da solenidade foi apresentado o videoclipe oficial da campanha Serenidade, onde artistas acompanhados de um coral formado por mais de 350 pessoas.

Campanhas a serem realizadas a partir de 2020

“Campanha Não Dispute. Compartilhe a Rua”, do Instituto Movart, para conscientizar toda a população acerca da postura a ser adotada com idosos no trânsito, “Campanha Acessibilização: Araxá para Todos”, da Fada, com o intuito de promover a construção de uma cultura de inclusão, “Campanha Prevenção. Violência Não”, do Centro de Formação Júlio Dário, que conscientiza e sensibiliza os cidadãos a praticar atitudes de respeito aos direitos e o cuidado com as pessoas 60+, e “Campanha Serenidade”, da FCA, gerando conhecimentos e competências para socialização junto à comunidade de Araxá sobre os fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais relacionados ao envelhecimento do ser humano.