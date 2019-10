Prefeitura concede novo fardamento para Vigilantes Patrimoniais e Agentes de Trânsito

Os Vigilantes Patrimoniais e Agentes de Trânsito receberam novo fardamento durante o mês de outubro. O recurso para a compra das peças foi repassado pela Administração Municipal, através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania. O Projeto de Lei criando o Auxílio Fardamento foi aprovado pela Câmara de Vereadores, dando direito aos servidores de receberem uma vez por ano, o recurso no valor de um salário base, que foi de R$ 1.063,00 para os Vigilantes Patrimoniais e de R$ 1.200,00 para o Agentes de Trânsito.

O secretário de Segurança Urbana e Cidadania, Élvio Bertoni, explicou que graças ao entendimento do prefeito Aracely de Paula, pela primeira vez os servidores puderam contar com o benefício. Foi feita a cotação em 3 empresas, sendo escolhida a que ofereceu o menor preço para atender os mais de cem trabalhadores com itens como coturno, calça, gandola, camiseta, boina e em alguns casos equipamentos como lanterna tática e tonfa. Informou que o fardamento da Vigilância Patrimonial foi modificado e agora é azul, semelhante ao da Guarda Municipal. “Esse fardamento é muito importante, os servidores se sentem valorizados pela Administração, trabalham com mais vontade e isso somado às novas viaturas tem um reflexo muito positivo. Eles são facilmente identificados e isso gera mais confiança da população no serviço prestado e no próprio servidor”, ressaltou o secretário.