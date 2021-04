Prefeitura convoca idosos de 70 a 84 anos que ainda não receberam a 2ª dose da CoronaVac

A Prefeitura de Araxá antecipou a aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos de 70 a 84 anos para esta quinta-feira (15). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não será necessário seguir o cartão de vacina que contabilizou os 28 dias de intervalo para a segunda aplicação. Portanto, idosos acima de 70 anos que já completaram o período mínimo entre as doses podem procurar as Unidades de Saúde para receber a imunização.

O intervalo entre a primeira e segunda dose é de 14 a 28 dias para a vacina da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e até três meses para a AstraZeneca. A vacinação ocorrerá em duas filas, uma para o formato drive-thru e outra para pedestres, das 8h às 16h, na Unileste, Uninorte e Unioeste. Para receber a segunda aplicação, o idoso deve levar o comprovante da 1ª dose e cópia da identidade e CPF.

Pessoas dos grupos anteriormente contemplados pela campanha, e que ainda não se vacinaram, podem procurar as Unidades de Saúde para receber a primeira aplicação. É necessária a apresentação de cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Campanha Vacinação Solidária



A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.