Prefeitura convoca população 46+ para receber a 2ª dose de reforço da vacina contra a Covid-19, nesta quinta (23)

Público: Crianças de 5 a 11 anos

Local: Unisa | das 8h às 13h

Etapa: 1ª e 2ª dose (Coronavac e Pfizer Pediátrica)

Público: População 46+

Local: Sesc | das 8h às 16h

Etapa: 2ª dose de reforço

Público: Profissionais de Saúde

Local: Sesc | das 8h às 16h

Etapa: 2ª dose de reforço

Documentação necessária: Cópias (xerox) do CPF, RG, Comprovante de Residência (somente para quem vai tomar a 1ª dose), Cartão SUS (se tiver) e o Cartão de Vacina.

Lembrando que a 2ª dose é aplicada conforme agendamento no Cartão de Vacina ou doses em atraso. Já as doses de reforço devem ser aplicadas com intervalo de pelo menos 4 meses desde a última dose.

No ato da vacinação, caso a pessoa seja menor de idade, ela precisa estar acompanhada de um responsável.

Vale lembrar que o uso da máscara de proteção continua sendo obrigatório em locais que ofereçam serviços de saúde, como postos de vacinação.

O cronograma completo e documentação necessária estão disponíveis no site (www.araxavacina.com.br/cronograma).