Prefeitura de Araxá abre celebrações da Semana da Pátria 2022

Com o lema “Cuidar e educar para transformar vidas”, a Prefeitura de Araxá abriu, nesta quinta-feira (1º), as comemorações da Semana da Pátria 2022. Além de solenidades cívicas alusivas à Independência do Brasil, a Secretaria Municipal de Educação também está preparando o tradicional Desfile Cívico de 7 de setembro, com a participação de cerca de 1.000 alunos da rede municipal, Força de Segurança e servidores.

A solenidade de abertura, no Altar da Pátria na Praça Arthur Bernardes, foi marcada por um momento cívico, com o hasteamento das Bandeiras do Brasil, Minas Gerais e de Araxá, feito respectivamente pelo prefeito Robson Magela, promotora da Infância e Juventude Mara Lúcia Silva Dourado e vereador Evaldo do Ferrocarril, representando a Câmara Municipal de Araxá.

Também houve a apresentação de dança das crianças do 1º e 2º período do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Dom Pixote e da cantora Ana Cristina do Nascimento e Silva, acompanhada pelo músico Guilherme Mendes.

O cronograma na Semana da Pátria inclui ainda a celebração da hora cívica no Corpo de Bombeiros, na sexta (2), no Tiro de Guerra, na segunda (5), e na Prefeitura de Araxá, na terça (6), sempre a partir das 8h.

A Secretaria de Educação também desenvolve atividades voltadas para a conscientização sobre a Semana da Pátria, com o intuito de promover a reflexão sobre o significado e importância para a formação cidadã. “A Semana da Pátria faz parte da educação e é momento para trabalhar o civismo, a história e os valores dos símbolos nacionais”, destaca a secretária Zulma Moreira.

Em seu pronunciamento durante a cerimônia de abertura, o prefeito Robson Magela reforçou o retorno das comemorações este ano, uma vez que há dois anos foram restritas devido ao período crítico da pandemia da Covid-19.

“Lamentamos e expressamos nosso respeito às pessoas e familiares que foram vítimas do coronavírus. Felizmente, com o avanço da vacinação, estamos conseguindo nos reerguer de forma rápida e o momento é oportuno para que possamos ressaltar as ações que demonstram o amor à Pátria e a valorização da nossa história”, destacou o prefeito.