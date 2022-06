Prefeitura de Araxá abre concurso público com 190 vagas para vigilantes; inscrições vão até 8 de julho

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, lançou edital do concurso público com vagas para vigilantes. São 190 vagas ofertadas, sendo 171 para ampla concorrência e 19 para pessoas com deficiência.

As inscrições estão abertas desde esta segunda-feira (6) e se encerram às 21h do dia 8 de julho de 2022, através do site ( www.imamconcursos.org.br ) e também na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública, localizada no Centro Administrativo – avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, das 9h às 12h e das 13h às 17h, exceto aos sábados, domingos, feriados e ponto facultativo.

No momento da inscrição, o candidato deve apresentar documento de identidade e CPF para realização de sua inscrição e impressão do seu boleto bancário. Na Secretaria de Segurança Pública há um servidor disponível para auxiliar na realização da inscrição do candidato que não possui computador.

Entre os requisitos, o candidato deve ter ensino fundamental completo e o concurso será por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O salário-base para vigilantes é de R$ 1.212 – jornada semanal de 40 horas, mais auxílio-alimentação de R$ 500 e outros benefícios.

O valor da inscrição é de R$ 65,00 e o edital com as informações completas pode ser acessado pelo site oficial da Prefeitura de Araxá ( www.araxa.mg.gov.br ) ; link Editais e Processos; Secretaria Municipal de Segurança Pública; Edital de Concurso Público nº 001/2022 – Concurso Público de Provas para Provimento de Vagas no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Araxá-MG.

Link direto do edital: ( https://municipiovirtual.com.br/araxa/dados/site_publicacao/828/arquivo/edital-araxa-001-2022-final-com-datas-para-publicacao.pdf ).