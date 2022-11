Prefeitura de Araxá abre inscrições para a Copa Municipal de Esportes 2022

A Prefeitura de Araxá está com inscrições abertas para a Copa Municipal de Esportes 2022. O evento destinado a jovens e adultos – feminino, a partir de 14 anos, e masculino, a partir de 16 anos – será realizado na Praça da Juventude, com início previsto para este mês de novembro. Podem participar da competição equipes de clubes, associações, instituições de ensino, entidades e afins sediadas em Araxá.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 18 de novembro na sede da Assessoria Municipal de Esportes Especializados, localizada na av. Antônio Afonso Vale, s/nº – Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, com preenchimento da ficha que deve ser assinada pelo responsável. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 14h às 18h. Contatos: (34) 3664-7836 ou 3669-8055.

As modalidades esportivas são basquete, futebol society, futevôlei, futsal, handebol e vôlei. O sistema de disputa e início das competições serão definidos de acordo com o número de inscrições e a programação completa será divulgada para todos os participantes através da Comissão Organizadora da Copa.