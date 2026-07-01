Prefeitura de Araxá abre inscrições para o Campeonato Ruralão 2026

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está com inscrições abertas para o 33º Campeonato Ruralão – Temporada 2026. As equipes interessadas em participar da competição têm entre os dias 1º e 10 de julho para retirar a ficha e a documentação necessária para a inscrição.

O representante de cada equipe deve comparecer à Assessoria de Esportes Amador e Rural, no Centro Esportivo Álvaro Maneira, localizado na Avenida Imbiara, nº 620, Centro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, para retirar a ficha de inscrição e o regulamento da competição. As inscrições serão limitadas a 16 equipes.

Cada equipe poderá inscrever até 30 atletas e três membros da comissão técnica. Entre os atletas inscritos, pelo menos quatro deverão possuir vínculo com a zona rural, conforme estabelece o regulamento da competição. No momento da retirada da documentação, o representante receberá as fichas nominais dos jogadores e da comissão técnica, que deverão ser devolvidas devidamente preenchidas e assinadas por todos os integrantes até o encerramento do período de inscrições.

Após o encerramento das inscrições, a Secretaria Municipal de Esportes realizará uma reunião com os representantes de todas as equipes participantes para apresentar as orientações finais da competição e promover o sorteio da tabela de jogos. A competição tem início previsto para o dia 22 de agosto e é uma das principais tradições do calendário esportivo do município.