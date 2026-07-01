Projeto de energia limpa pode fortalecer empresas e impulsionar economia de Araxá

Uma nova fonte de energia limpa prevista para chegar a Araxá a partir de 2028 pode fortalecer o setor produtivo do município e impulsionar a economia local. A iniciativa, que prevê o uso de biometano produzido a partir de resíduos orgânicos, tem potencial para reduzir custos, aumentar a estabilidade no fornecimento de energia e ampliar a competitividade das empresas, criando um ambiente mais favorável para novos investimentos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico acompanha o projeto desde a assinatura do protocolo de entendimentos e já trabalha para preparar o município para essa nova realidade. Entre as ações previstas está o levantamento das empresas que poderão utilizar o biometano em seus processos produtivos. As informações serão compartilhadas com a Gasmig para contribuir com o planejamento da futura distribuição do gás em Araxá e garantir que o município esteja preparado para aproveitar todo o potencial da nova matriz energética.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ítalo Borges, esse diagnóstico será essencial para que Araxá avance de forma planejada e aproveite as oportunidades geradas pelo projeto.

“Nosso objetivo é identificar as empresas que poderão utilizar o biometano e levantar essa demanda para contribuir com o planejamento da distribuição. Esse trabalho é importante para que Araxá esteja preparada para aproveitar as oportunidades de crescimento, fortalecer o setor produtivo e ampliar sua capacidade de atrair novos investimentos”, destaca.

Na avaliação do setor produtivo, a chegada do biometano representa um avanço importante para as empresas de Araxá. Além de oferecer uma alternativa energética para diversos processos produtivos, a nova matriz poderá proporcionar maior estabilidade no fornecimento, reduzir a dependência do transporte de gás por caminhões e tornar as empresas mais competitivas.

O Diretor-geral da Santa Clara Indústria e Comércio de Louças Sanitárias, Evandro Lusvarghi, destaca que a iniciativa representa uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento do município e criar um ambiente mais favorável para o crescimento das empresas.

“Para todos os empreendimentos que dependem de gás, essa iniciativa é muito importante. Araxá pode dar um salto muito grande em relação a outros municípios. Isso vai trazer muito mais desenvolvimento para a cidade. Acredito que Araxá está no caminho certo ao participar desse projeto desde o início e tem tudo para ser pioneira nessa nova matriz energética”, afirma.