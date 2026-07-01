Minas domina a ExpoQueijo Brasil 2026 com Super Ouro e 67 troféus na maior competição das Américas

Minas Gerais voltou a ser o grande protagonista da ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards. Na maior competição de queijos artesanais das Américas, o estado conquistou 67 troféus e reafirmou sua posição como uma das principais referências brasileiras e uma das maiores potências mundiais do setor. O desempenho incluiu o cobiçado Super Ouro, além de 23 medalhas de ouro, 22 de prata e 21 de bronze.

O resultado coroa uma edição histórica da ExpoQueijo Brasil, realizada em Araxá, que reuniu aproximadamente mil amostras de 19 países, mais de 200 jurados nacionais e internacionais e milhares de visitantes durante quatro dias de programação voltada aos negócios, gastronomia, turismo, inovação e valorização da produção artesanal.

A conquista reforça o momento vivido pelo queijo mineiro. Nos últimos anos, Minas Gerais ampliou sua presença em concursos internacionais, conquistou o reconhecimento do Queijo Minas Artesanal como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade e vem avançando na abertura de mercados para seus produtos.

Super Ouro permanece em Minas Gerais

O maior prêmio da competição ficou novamente com um queijo mineiro. O Queijo Maranata Ouro, do Rancho Maranata, de Virgínia, no Sul de Minas, conquistou o Super Ouro ao superar concorrentes de alguns dos mais tradicionais países produtores do mundo.

Produzido por Henrique Lamim, o queijo venceu na categoria de leite cru, casca lisa e/ou lavada, com mais de 180 dias de maturação.

Para o produtor, a conquista representa o reconhecimento de uma evolução construída ao longo de seis participações na ExpoQueijo.

“É o sexto ano que a gente participa. Para mim, é um concurso muito disputado e com muita credibilidade. A gente conquistou bronze em 2023, prata em 2024, em 2025 ficamos em quarto lugar e viemos trabalhando para melhorar a qualidade. Este ano fomos agraciados com o Super Ouro”, disse.

Henrique também destacou o simbolismo de vencer produtores tradicionais da Europa.

“Concorremos com os reis do parmesão, os italianos, o Parmigiano Reggiano e o Grana Padano. Com a graça de Deus, meu queijo, com nove meses de maturação, conquistou o Ouro e o Super Ouro”, afirmou.

Desde a criação da ExpoQueijo Brasil, apenas três países conquistaram o principal prêmio da competição. A Itália venceu as duas primeiras edições, a Argentina foi campeã em 2023 e 2024, enquanto o Brasil chegou ao topo pela primeira vez em 2025 e repetiu o feito em 2026 — ambas as conquistas com queijos produzidos em Minas Gerais.

Medalhas confirmam excelência da produção mineira

Além do Super Ouro, dezenas de produtores mineiros voltaram para casa premiados, evidenciando a diversidade e a qualidade das diferentes regiões produtoras do estado.

Em Andrelândia, no Sul de Minas, Pedro Henrique comemorou a medalha de ouro conquistada pelo queijo Lendário da Generosa Ouro.

“A última vez que a gente ganhou um troféu ouro aqui foi em 2021. Estar levando outro ouro em 2026 é muito importante. Essa é uma feira de grande prestígio, um campeonato muito importante para a nossa comunidade do queijo”, disse.

Em Sacramento, Ivanete Maria, da Queijaria Café com Queijo, celebrou o troféu prata como o reconhecimento de uma trajetória construída diariamente na propriedade rural.

“Quando eu recebi a notícia de que tinha conquistado o segundo lugar, fiquei muito emocionada. É uma honra representar Sacramento e a região de Sete Voltas. Produzir queijo é um trabalho de todos os dias, sem descanso. Essa medalha valoriza o trabalho da nossa família e mostra que o queijo artesanal merece cada vez mais reconhecimento”, afirmou.

Já em Araxá, o produtor Alexandre Honorato viveu uma edição especial ao conquistar três troféus com o queijo Minerim 150 Dias: um ouro e duas pratas.

“A gente não sabe nem descrever a alegria. São tantos desafios enfrentados na fazenda e, quando chega um reconhecimento desses, vemos que nosso queijo está entre os melhores do mundo. Isso abre portas, fortalece nossa marca e nos dá ainda mais força para continuar trabalhando”, disse.

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento nas Américas, a ExpoQueijo Brasil 2026 – Araxá International Cheese Awards reuniu entre os dias 25 e 28 de junho representantes dos principais países produtores de queijo, atraindo especialistas, compradores, produtores e imprensa de diferentes regiões.

O evento foi realizado pela Lei Rouanet; Lei Estadual e Incentivo à Cultura com patrocínio da Cemig; da CBMM; da McCain; da Algar; do Sebrae e do Sistema Ocemg. A iniciativa teve apoio da AmiQueijo; da Prefeitura de Araxá; do Rota Araxá; da Condor Eventos; do Sistema Faemg Senar; do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA); da Epamig; da Emater Minas Gerais; do Governo de Minas Gerais; e do Ministério da Agricultura e Pecuária, do Ministério do Turismo, do Governo Federal. São mantenedores o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, a Epamig e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Uma realização da Bonare Eventos, Secretaria Estadual de Cultura, Governo de Minas Gerais e Ministério da Cultura, Governo do Brasil, ao lado do povo brasileiro.