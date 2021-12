Prefeitura de Araxá abre o 1º Torneio Society de Futebol Feminino

Um momento histórico para o futebol feminino em Araxá. A Secretaria Municipal de Esportes lançou o 1º Torneio de Futebol Feminino Society 2021. O campo Chácara Dona Adélia, no bairro Novo Santo Antônio, foi o palco da abertura da competição que aconteceu nesta quinta-feira (2).

Com sete equipes e 140 jogadoras inscritas, o torneio é dividido em dois grupos e acontece até o dia 18 de dezembro. O grupo A é composto por quatro times: Infinitys Trianon Esporte Clube, Barão Esporte Clube, Beja Futebol Clube e Damas da Bola. Já o grupo B conta com as equipes do Cefet, Associação Desportiva Macro e Esporte Clube Fênix.

As equipes de cada grupo se enfrentam entre si e os dois times com as melhores campanhas se classificam para as fases eliminatórias. Os jogos são realizados nas quintas-feiras à noite e aos sábados.

A competição visa incentivar e fortalecer o desenvolvimento do esporte feminino na cidade e recebe o apoio das Secretarias Municipais de Segurança Pública e de Saúde e da Liga Araxaense de Desportos (LAD), com a arbitragem.

“Participar deste momento tão importante para o esporte feminino na cidade é muito gratificante. Fico feliz por saber que Araxá tem tantas mulheres que gostam de futebol e nossa administração fará de tudo para apoiar e incentivar essa prática esportiva”, ressalta o prefeito Robson Magela.

A primeira rodada contou com três partidas. Confira os resultados:

GRUPO A

– Beja 3 x 3 Infinitys Trianon

– Barão 4 x 3 Damas da Bola

GRUPO B

– Macro 10 x 0 Cefet

Folgou: Fênix

Próximas rodadas



2ª Rodada – (Chácara Dona Adélia) – Sábado 04/11

– Damas da Bola x Beja – 14 h

– Barão x Infinitys Trianon – 15h

– Fênix x Macro – 16h

Folga: Cefet



3ª Rodada – (Chácara Dona Adélia) – Quinta 09/12

– Infinitys Trianon x Damas da Bola – 19h

– Cefet x Fênix – 20h

– Beja x Barão – 21h

Folga: Macro

As semifinais e a final acontecem nos dias 11 e 18 de dezembro, respectivamente.