Prefeitura de Araxá alerta para o aumento do número de casos de Covid-19

O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica alertando Estados e municípios sobre o aumento do número de casos de Covid-19 e a circulação de novas linhagens da variante de preocupação (VOC) Omicron. Diante o alerta, a Prefeitura de Araxá esclarece que segue acompanhando a situação na cidade e elaborando medidas que possam conter a proliferação do vírus.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Minas) faz as seguintes considerações e recomendações:



• É necessária a complementação do esquema vacinal com todas as doses de reforço, de acordo com os grupos de risco e faixas etárias;

• Os dados epidemiológicos no Brasil indicam um aumento no número de casos de COVID-19 nas últimas semanas;

• No âmbito da vigilância genômica foram identificadas em outras unidades da federação a sublinhagem BQ.1 da variante Omicron;

• Segundo a Organização Mundial de Saúde, a BQ.1 é uma sublinhagem da BA.5, ambas descendentes da Omicron, e que carregam mutações na proteína Spike;

• De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, até o presente momento não existem dados epidemiológicos que sugerem um aumento na gravidade da doença por esta nova sublinhagem.

O uso de máscara é recomendado nas seguintes situações:

• Indivíduos com fatores de risco para complicações da COVID-19 (imunossuprimidos, gestantes, idosos, pessoas com comorbidades);

• Pessoas com sintomas gripais;

• Contatos próximos de caso suspeito ou confirmado de Covid-19;

• Em locais fechados, mal ventilados ou com aglomerações;

• Em todos os serviços de saúde.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, pede que a população continue respeitando as medidas restritivas e os protocolos higiênicos no combate ao vírus. “Infelizmente, estamos enfrentando um crescente número de casos da doença no país. É preciso que a população se conscientize sobre as medidas de prevenção acerca da doença”, explica.



A nota técnica do Ministério da Saúde está disponível no link ( https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/notas-tecnicas/2022/nota-tecnica-no-16-2022-cggripe-deidt-svs-ms/view ) .