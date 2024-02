Prefeitura de Araxá amplia Educação em Tempo Integral e agora atende 1.700 alunos

Mais 300 alunos foram incluídos na Educação em Tempo Integral da Prefeitura de Araxá, que agora conta com 1.700. estudantes no total, abrangendo 14 unidades de ensino.

São alunos com idades entre 6 e 15 anos, matriculados nas turmas dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.

Durante o período regular, eles têm acesso ao conteúdo da Base Nacional Comum. No contraturno, participam de aulas de Laboratório de Matemática, Alfabetização e Letramento, Ciências e Tecnologias, Educação para a Cidadania, Musicalização, Cultura e Saberes em Artes, todas aplicadas de forma prática e interdisciplinar, visando a formação integral em seus aspectos cognitivo, físico, emocional, afetivo e social. Além disso, os estudantes contam com cinco refeições ao longo do dia.

“A Educação Integral não é só um apoio para a família, e sim um espaço de formação dos alunos, por isso, ficamos muito felizes em conseguir ampliar o número de atendimentos. E essas atividades desenvolvidas nas escolas complementam o conhecimento tradicional adquirido pelos alunos, ampliando sua jornada escolar e proporcionando uma experiência educacional mais completa”, destaca a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira.