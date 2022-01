Prefeitura de Araxá amplia locais de testagem de Covid-19

Testar todas as pessoas com sintomas de síndrome gripal e isolar os casos positivos de Covid-19 para conter o avanço da pandemia no município. A Prefeitura de Araxá amplia os locais de testagem de coronavírus a partir desta quarta-feira (12).

Além da Unisul e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que passa a ter novo horário, das 19h às 7h, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza testes rápidos para quem apresentar pelo menos três dias de sintomas na Unidade de Saúde do bairro Max Neumann, na Praça da Família e no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do bairro Francisco Duarte.

De acordo com a secretária Lorena Magalhães, a ampliação dos locais de testagem vai evitar filas de espera e reduzir as aglomerações nos locais de referência. “Tivemos um aumento muito grande de pacientes com sintomas de síndrome gripal nos últimos dias e, consequentemente, uma procura muito maior por testes de Covid-19. E isso é extremamente necessário. Temos que testar o maior número de pessoas possível, com prioridade para aqueles que estão com sintomas há pelo menos três dias. Com isso, vamos ampliar os locais de testagem de acordo com a necessidade apresentada em cada região”, destaca.

Locais e horários de testagem contra a Covid

– UPA – Av. João Paulo II, 1.900 – das 19h às 7h (novo horário);

– Unisul – Av. Pref. Aracely de Paula, 4.050 – das 7h às 19h;

– UBS Max Neumann – Rua Ubaldina Vieira Mendes, nº 65 – 7h às 11h e 13h às 17h;

– Praça da Família – Rua Antônio Alves da Costa, 97, – das 7h às 11h e 13h às 17h;

– CRAS Francisco Duarte – Rua Antenor Silva Soares, 306 – das 7h às 11h e 13h às 17h.