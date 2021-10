Prefeitura de Araxá amplia vagas para educação infantil com extensão do Cemei Magdalena Lemos

A Prefeitura de Araxá vai ampliar a oferta de vagas para crianças de 0 a 3 anos, com a extensão do Centro Municipal de Educação Infantil Magdalena Lemos, no prédio onde funcionou a Creche Vovó Sérgia, no bairro Bom Jesus.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o local foi assumido nesta quarta-feira (20) e passará por reestruturação para receber os futuros alunos. “A cidade tem muita carência de vagas de 0 a 3 anos e lá atenderemos 50 crianças dessa faixa etária. Essa segunda unidade do Cemei Magdalena Lemos será inaugurada em fevereiro de 2022”, afirma.

A secretária comenta que apesar de o prédio ter ficado desativado por quatro anos, boa parte do mobiliário adquirido com recursos públicos e que atendia à Creche Vovó Sérgia será aproveitada. Zulma acrescenta que um cronograma já está sendo elaborado para a divulgação do cadastro escolar para as matrículas da rede municipal e o novo espaço vai atender crianças que moram na região.

“Essa é a primeira unidade que estamos ampliando para atender os anos iniciais da educação infantil que é a nossa maior demanda. Para o ano que vem, temos previsão de construção de novas unidades e de ampliação das unidades que já existem, aumentando ainda mais a oferta de vagas. Faremos todos os esforços para reduzir o mais rápido possível a carência de vagas na faixa etária de 0 a 3 anos”, conclui Zulma.