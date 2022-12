Prefeitura de Araxá apresenta Plano de Cargos e Salários do Quadro Geral de Servidores e Plano de Carreira da Educação

Mais um dia histórico para o funcionalismo público de Araxá nesta segunda-feira (12). A Prefeitura de Araxá encaminha à Câmara Municipal dois projetos de lei que beneficiam a categoria. As propostas atualizam o Plano de Cargos e Salários do Quadro Geral de Servidores da Administração Municipal Direta e Indireta e o Plano de Carreira da Educação. Ao todo, cerca de 5 mil servidores poderão ser beneficiados com os projetos.

As propostas eram demandas antigas dos servidores e foram elaboradas com a participação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Microrregião do Planalto de Araxá (Sinplalto) e uma comissão formada por colaboradores. Os projetos serão apreciados e debatidos pelos vereadores nos próximos meses.

O prefeito Robson Magela destaca que os projetos encaminhados ao legislativo, juntamente com o Estatuto do Servidor Público Municipal atualizado recentemente pelo Executivo, garantem direitos e benefícios dos servidores que não eram concedidos há várias décadas.

“Assim como o Estatuto do Servidor, o Plano de Cargos e Salários de Servidores e o Plano de Carreira da Educação estavam defasados há vários anos e não eram cumpridos na íntegra pelo Município. Essa atualização e, principalmente, a implantação efetiva dos benefícios, será mais uma ação da gestão que demonstra o nosso trabalho de valorização do servidor. O funcionalismo público é quem faz a nossa cidade funcionar e queremos que todos eles tenham orgulho da profissão, boas condições de trabalho e, principalmente, o reconhecimento que merecem”, ressalta o prefeito.

De acordo com o presidente da Câmara, Raphael Rios, os planos são solicitações antigas dos servidores e dos vereadores municipais. “Estamos muito felizes e será um ganho muito grande para o servidor. Não vamos votar esse projeto nesta última reunião do ano, iremos trabalhar para o ano que vem com o novo presidente e deixei a sugestão inclusive de criarmos uma comissão especial para tratar sobre essa questão. Esperamos uma audiência pública, um debate amplo da Câmara com o executivo e que o melhor texto seja aprovado para que o servidor seja beneficiado por algo que merecem e aguardam por muitos anos.