Prefeitura de Araxá apresenta proposta de melhoria do trânsito no Setor Norte durante reunião com moradores e comerciantes

O prefeito Robson Magela participou, nesta quinta-feira, (12), de uma reunião com moradores e comerciantes do bairro Urciano Lemos, organizada pelo vereador João Veras, para apresentar propostas de melhorias do trânsito no Setor Norte. O encontro foi realizado na associação do bairro e contou também com a participação dos secretários Daniel Rosa (Segurança Pública), Ângelo França (Obras Públicas e Mobilidade Urbana) e Ricardo Alexandre da Silva (Kaká – Serviços Urbanos).

Os participantes conheceram um projeto prévio solicitado pela prefeitura junto a uma assessoria especializada para melhorias entre os cruzamentos das avenidas Dr. Pedro de Paula Lemos, Washington Barcelos, Danilo Cunha e ruas adjacentes, com o objetivo de melhorar o tráfego, principalmente nos horários de pico.

Os moradores e comerciantes destacaram a importância do encontro para que a população possa participar das ações da administração. Na oportunidade, também apresentaram demandas. “É extremamente importante e necessário. Pois todos tiveram a oportunidade de expor o que realmente vivenciam no bairro. Na maioria das vezes, quem está em outra região possui uma visão diferente”, comentou a moradora Luciana Maria de Oliveira Natario.

A comunidade ainda lembrou da área comercial do bairro e de sua importância para a região, sugerindo alterações como mais áreas para estacionamento e implantação de travessias elevadas no lugar das rotatórias da avenida Washington Barcelos, com o objetivo de dar mais segurança na travessia de pedestres.

O prefeito Robson Magela ressaltou a oportunidade de dar voz à população. “Nós temos que realizar as mudanças necessárias juntos. É escutar os moradores e comerciantes, que são os que mais sofrem diariamente com o impacto do trânsito. Obras demandam muito preparo e tempo, mas, com certeza, vão trazer inúmeros benefícios aos moradores da região. Os moradores e comerciantes concordaram com as mudanças apresentadas e a prefeitura vai realizá-las”, disse.