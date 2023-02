Prefeitura de Araxá assina R$ 452 mil em convênios com o Corpo de Bombeiros

A Prefeitura de Araxá assinou dois convênios com a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros, nesta terça-feira (31). Os termos foram assinados pelo prefeito Robson Magela, com as presenças do comandante capitão Luiz Ricardo de Oliveira, major Thiago Augusto Pereira, subtenente Nogueira, sargento Ricardo, sargento Henrique e o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa.

Um dos convênios liberados, no valor de R$ 252 mil, vai ser utilizado para reforma nas instalações físicas do Corpo de Bombeiros de Araxá, aquisição de acessórios e prestação de serviços de manutenção de viaturas e materiais de escritório, de higiene e limpeza, permanentes e de manutenção preventiva e aquisição de combustíveis para as viaturas. O convênio será pago em 12 parcelas de R$ 21 mil.

O outro convênio, no valor de R$ 200 mil, vai servir para a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios, buscas e salvamentos, execução de campanhas, palestras educativas, cursos e treinamentos para funcionários da Prefeitura de Araxá nas áreas de combate a incêndios e primeiros socorros. O convênio será pago em 4 parcelas de R$ 50 mil.

O prefeito Robson Magela reafirma a importância do trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros em Araxá. “Esses convênios são importantes para apoiar o serviço que o Corpo de Bombeiros realiza em nossa cidade. É uma parceria que faz a diferença na cidade e auxilia na execução do trabalho da nossa 2ª Companhia”, reitera.

Capitão Ricardo ressalta o apoio da Prefeitura de Araxá para o atendimento do Corpo de Bombeiros à população. “Nos disponibiliza oferecer um serviço de qualidade. Além da manutenção em nossos equipamentos, reforma em nossa Companhia e ajuda com o combustível, nós iremos conseguir realizar várias palestras de orientação para a população”, explica.