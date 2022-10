Prefeitura de Araxá assina termo de fomento de R$ 300.000 com a Fazendinha Senhor Jesus

Incentivar a recuperação e ressocialização de dependentes químicos por meio de parceria com o Terceiro Setor. Com este objetivo, a Prefeitura de Araxá assinou termo de fomento no valor de R$ 300.000 com a Sociedade de Promoção Humana (Soproh) – Fazendinha Senhor Jesus.

O pagamento será feito por meio de recursos próprios em 12 parcelas de R$ 25 mil. A assinatura aconteceu nesta segunda-feira (24) e é o segundo ano consecutivo em que a Administração Municipal realiza parceria com a instituição.

Fundada há 32 anos, a entidade trabalha com o acolhimento de dependentes químicos, que recebem acompanhamento de psicólogo, psiquiatra e assistente social de forma gratuita. O recurso será utilizado para contribuir com o custeio e manutenção dos serviços assistenciais prestados à comunidade.



O prefeito Robson Magela destaca que a entidade desempenha um papel fundamental na cidade. “A instituição realiza um trabalho excepcional em Araxá, acolhendo esses pacientes e prestando apoio aos familiares de pessoas que, infelizmente, não têm como arcar com o custo da internação em uma clínica particular. Esse dinheiro vai ajudar na manutenção do espaço para que possa continuar prestando este trabalho que é reconhecido por toda a comunidade”, ressalta o prefeito.

De acordo com a responsável técnica da Fazendinha Senhor Jesus, Vanessa Edite Borges Melo, a verba dará continuidade aos serviços prestados, como manutenção e pagamento dos profissionais.

“Essa ajuda da prefeitura é importantíssima, sem ela eu não sei como seria. O sentimento é de gratidão, porque a gente sabe que o trabalho é reconhecido, que é relevante e ficamos muito felizes por saber que temos mais 12 meses de tranquilidade para continuar com esse trabalho”,