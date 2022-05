Prefeitura de Araxá assina termos de fomento com Centro Educacional Ágape

A Prefeitura de Araxá firmou dois termos de fomento que totalizam R$ 170 mil em repasses à Associação Educacional de Araxá, entidade que mantém o Centro Educacional Ágape. Os recursos, sendo R$ 70 mil indicados pelo vereador Pastor Moacir Ferreira dos Santos, e R$ 100 mil de contrapartida da Município, serão destinados em parcela única à instituição de ensino.

Os termos foram assinados pelo prefeito Robson Magela nesta quinta-feira (26) e pela presidente da associação, Luciana Valéria Pereira. Também estiveram presentes no encontro a diretora da escola, Rosinei Aparecida Resende de Oliveira, e o autor da indicação, o vereador Pastor Moacir.

O Centro Educacional Ágape foi fundado há 23 anos e atende 115 crianças carentes de 1 a 5 anos na formação pedagógica e educacional. Pastor Moacir ressalta que o recurso vem em boa hora, uma vez que a instituição estava passando por dificuldades financeiras. “A entidade presta um trabalho de excelência e o recurso irá contribuir para a manutenção das atividades”, complementa.

Luciana afirma que o dinheiro será investido no pagamento de compromissos financeiros em atraso desde o ano passado devido a uma falha que impossibilitou o recebimento de repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

“A instituição sobrevive com o recurso do Fundeb. Como no ano passado não recebemos por causa dessa falha, as dívidas acumularam, como salário de funcionários, aluguel e encargos sociais. E ficamos muito felizes e gratas, porque estávamos esperando apenas os R$ 70 mil indicados pelo vereador, e recebemos também esses R$ 100 mil de iniciativa da prefeitura, o que vai possibilitar quitar as dívidas”, destaca a presidente da associação.

O prefeito Robson Magela elogia o trabalho prestado e ressalta o compromisso da gestão em investir em projetos que atendam quem mais precisa. “O serviço que a instituição presta à população araxaense é incomparável. E a assinatura desses termos de fomento é uma forma de reconhecer o trabalho que vem sendo feito e contribuir para a continuidade das atividades”, reitera o prefeito.