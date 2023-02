Prefeitura de Araxá atende reivindicação de mais de 30 anos e inaugura a Praça Thomásia de Moura Santos

O lugar é o mesmo, mas o espaço foi totalmente revitalizado. A Prefeitura de Araxá inaugurou a Praça Thomásia de Moura Santos nesta terça-feira (31), no bairro Odilon José Carneiro (Região do Santo Antônio), na área onde tinha o antigo campinho de futebol da Nestlé, que foi se acabando com o tempo e gerou diversos transtornos pelo estado de abandono.

Agora a realidade é diferente. O espaço recebeu calçamento ao entorno, bancos de madeira ecológica, iluminação de LED, bebedouro, academia de ginástica ao ar livre, incluindo aparelhos para pessoa com deficiência (PcD) e campo de futebol society.

Durante a solenidade de inauguração, o prefeito Robson Magela destacou que a revitalização foi executada atendendo demandas de moradores da região. “Eu fico muito feliz com a inauguração, essa era uma antiga reivindicação da população que até então não havia sido atendida. Quando eles procuraram a gestão, foram recebidos na sede da prefeitura e nós apresentamos o projeto, que foi aprovado e hoje estamos aqui realizando esse sonho”, reiterou o prefeito.

Para a aposentada Ângela Maria, o local que antes causava transtornos agora é motivo de alegria para os moradores. “Há mais de 30 anos que moro ao lado desse espaço. Antes era um matagal, sempre buscamos e pedimos para que gestões passadas fizessem algo por nós, e nunca fomos atendidos. Então, tanto eu quanto todos os moradores aqui da região estamos felizes demais, esse é um marco na história e somos muito gratos à Prefeitura de Araxá por ter feito isso por nós”, relata.

A praça funciona das 8h às 22h e conta com a zeladoria de um servidor da Secretaria Municipal de Esportes. O campo pode ser reservado gratuitamente pelos moradores junto à Secretaria Municipal de Esportes, por meio dos telefones 3691-2031 ou 3669-8055.

Homenagem



A homenageada Thomásia de Moura Santos foi uma personagem marcante, dotada de uma bondade sem limite e enriquecia a todos com sua imagem acolhedora, de fala dócil e confortadora. Ela foi casada com Donato Pinheiro dos Santos, um dos farmacêuticos pioneiros da cidade, proprietária da Farmácia Pinheiro, que faz parte da história de Araxá.

Nasceu no dia 27 de fevereiro de 1893 e faleceu em 11 de outubro de 1977, aos 84 anos, deixando na saudade a sabedoria de uma mulher forte e ao mesmo tempo amável e carinhosa, que soube educar seus 13 filhos na fé e no exemplo. A homenagem ao nome de Thomásia para esta praça é de autoria da ex-vereadora Elisa Maria Alves da Costa.

A homenageada foi representada durante a solenidade pelas netas Maria Marta, Nice e Luciana.