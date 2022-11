Prefeitura de Araxá atinge marca histórica com a realização de mais de 5.000 castrações de cães e gatos

Marca histórica para a causa animal na região. A Prefeitura de Araxá atingiu o número de 5.000 castrações realizadas no Município no período de 16 meses. O projeto CastrAção, iniciado em julho de 2021, promoveu quatro mutirões para que cães e gatos de protetores independentes e de famílias de baixa renda pudessem passar pelo procedimento gratuitamente. A atual etapa acontece até o próximo dia 30 de novembro e conta com a parceria da Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá (Ampla).

O projeto é promovido com recursos próprios da Prefeitura de Araxá, sendo que a primeira etapa realizada no ano passado também contou com uma emenda parlamentar do deputado federal Fred Costa. O CastrAção é realizado por meio do projeto Castramóvel, clínica veterinária itinerante que promove mutirões de castração de animais em todo o Estado desde 2017.

O Castramóvel possui uma estrutura completa com todos os equipamentos necessários para a realização das cirurgias, como ala para atendimento, sala para pré e pós-operatório, espaço para cirurgia e descanso, além de profissionais especializados.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, fala da alegria de alcançar essa marca tão importante. “Estamos muito felizes em conquistar este número de castrações. Os mutirões de esterilização de cães e gatos trazem sempre resultados positivos, contribuindo para beneficiar toda a população araxaense, controlando o número populacional de animais, diminuindo os casos de abandono e evitando a proliferação de zoonoses”, conta.

O prefeito Robson Magela destaca a importância da castração para o Município. “A castração é um ato de amor, promove a saúde de cães e gatos e ainda evita o abandono. Ficamos muito felizes com o alcance de 5.000 castrações realizadas em Araxá. Certamente, o projeto CastrAção terá continuidade já que é uma política pública importante criada pela atual gestão. Vamos aumentar ainda mais esses números nos próximos anos”, destaca o prefeito.

Cadastros



A Vigilância Ambiental continua realizando cadastro para a castração. O interessado deve comparecer na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275, no Centro Administrativo, munido dos seguintes documentos: RG, CPF e os três últimos comprovantes de renda ou comprovante de inscrição no CadÚnico.