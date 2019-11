Prefeitura de Araxá através do SUS oferece próteses, órteses e meios auxiliares de locomoção

Moradores de Araxá receberam na última quinta (7), próteses, órteses e meios auxiliares de locomoção, aparelhos que transformam a qualidade de vida das pessoas atendidas. Os equipamentos são oferecidos pela Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde, num convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com a Apae.

A secretária de Saúde, Diane Dutra, explica que o projeto funciona na Apae porque a entidade conta com uma equipe especializada e estrutura para a reabilitação. A terapeuta ocupacional da Apae, Tamires Moreira Santos, informa que através do Centro Especializado em Reabilitação II, a associação oferece atendimentos nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, enfermagem, psicologia, reabilitação intelectual e física. Inclui ainda dispensação de órteses e próteses e cadeira de rodas adaptadas, que entra no setor de materiais especiais como andadores, bengalas, muletas, palmilhas, calçados ortopédicos e coletes que são usados por pacientes com deficiência física. Para ser atendido o paciente procura a Secretaria de Saúde levando encaminhamento médico, documentos pessoais, cartão SUS e comprovante de residência. Depois ele é atendido na Apae onde é feita a avaliação específica para identificar os produtos que ele necessita.

O ortesista/protesista, Murilo Vieira, informa que o projeto é muito importante, oferece equipamentos essenciais para a qualidade de vida das pessoas. Ele visita a cidade uma vez por mês quando atende de 40 a 60 pessoas com entrega e revisão dos produtos.

Edvaldo Sousa Santos, recebeu prótese de braço. “Vou fazer as coisas que preciso, estou muito feliz”.

Sebastião Ribeiro dos Reis, recebeu uma prótese de perna. “Sou atendido pelo programa desde 2010, troco de dois em dois anos. Mudou a minha vida, agradeço demais à Prefeitura”.