Prefeitura de Araxá conclui 2ª Copa Municipal de Esportes; confira os campeões

Momentos de decisão! A Prefeitura de Araxá realizou, entre os dias 2 e 4 de fevereiro, as finais da Copa Municipal de Esportes. Ao todo, foram 55 equipes e mais de mais de 850 envolvidos entre atletas e membros de comissão técnica inscritos em cinco modalidades – basquete, futebol society, futsal, vôlei e handebol. A Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, e o Ginásio Márcio Vieira Borges, no bairro Santo Antõnio, sediaram a competição que reuniu jovens e adultos.

A 2ª Copa Municipal começou em novembro passado e foi promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, por meio da Assessoria de Esportes Especializados. O objetivo do torneio é a promoção da prática de atividades físicas e esportivas na cidade e mostrar sua importância para toda a comunidade araxaense. Além disso, os jogos se tornam um momento de lazer, reunindo amigos e familiares.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), a competição reafirma o compromisso da Administração Municipal com o esporte, lazer e até mesmo com a saúde da população. “Ao longo de 2022, conseguimos desenvolver inúmeras ações esportivas para Araxá e, o mais importante, envolvemos pessoas de diferentes faixas etárias e em diversas modalidades. A Copa Municipal de Esportes é apenas uma das competições que serão desenvolvidas ao longo deste ano e, com certeza, o esporte irá abranger todos os cantos da cidade”, afirma.

Resultados

Futebol Society Masculino

1 – Campeão: RB Fuxico

2 – Vice: Ajesp

Futsal Masculino

1 – Campeão: Boleiros F.C.

2 – Vice: Amigos F.C.



Futebol Society Feminino

1 – Campeão: Macro

2 – Vice Campeão: Infinitys

Basquete Masculino

1 – Campeão: Tropa do Mantém

2 – Vice: Cefet MG

Handebol Masculino

1 – Campeão: Omegah Master

2 – Vice Campeão: Omegah Juvenil

Vôlei Masculino

1 – Campeão: Worios

2 – Vice Campeão: Alcatéia

Vôlei Feminino

1 – Campeão: APS

2 – Vice Campeão: Cefet-MG