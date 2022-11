Prefeitura de Araxá conclui manutenção dos cemitérios para o Dia de Finados; espaços funcionam em horário estendido no feriado

O horário de visitação nos cemitérios de Araxá será ampliado no feriado de Finados, nesta quarta-feira (2). Tanto o Cemitério das Paineiras quanto o Cemitério São João Batista vão funcionar das 5h às 20h. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos concluiu a limpeza e preparação dos locais para receber os visitantes. O volume de lixo e entulho retirados foi equivalente a nove caminhões.

De acordo com o secretário Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), a situação estava mais crítica no Cemitério São João Batista, de onde foi retirado o volume de lixo e entulho equivalente a sete caminhões.

São flores secas, vasos quebrados, coroas velhas, restos de velas, entre outras lembranças que acabam sendo esquecidas pelos familiares. A capina, varrição e pintura dos muros também foram reforçadas pela secretaria.

“A limpeza é necessária principalmente porque esses materiais acumulam água no período de chuva e se tornam locais propícios para criadouros do mosquito da dengue”, explica Kaká. Além disso, ele informa que durante todo o ano um agente de endemias da Vigilância Ambiental atua exclusivamente nos cemitérios.

Kaká destaca ainda que uma área de aproximadamente 5.000 m² foi ampliada no Cemitério São João Batista. O espaço liberado comporta mais 1.600 túmulos.

A expectativa é que em 2022 o movimento seja maior no Dia de Finados, uma vez que em 2021, devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus, o acesso aos cemitérios teve que obedecer às normas de distanciamento vigentes, o que desmotivou a visita de alguns familiares. “Este ano esperamos um público aproximado de 30.000 pessoas. O horário foi estendido para que o fluxo possa ser melhor distribuído ao longo do dia”, reforça Kaká.