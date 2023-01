Prefeitura de Araxá decreta situação de emergência devido ao intenso período chuvoso e presta apoio a moradores atingidos

O prefeito Robson Magela decretou situação de emergência em áreas de Araxá afetadas por fortes chuvas que ocasionaram significativo impacto estrutural, provocando, por exemplo, a erosão da rua Wagner Fulgêncio, no bairro Pão de Açúcar 3.

Para garantir a segurança das famílias atingidas, a Defesa Civil Municipal realizou a interdição e desocupação das residências. A reunião para a elaboração do decreto aconteceu neste sábado (28), com a presença de secretários municipais e representantes da Defesa Civil Municipal e Estadual.

O decreto permitirá que o Município faça remanejamento interno do orçamento para atender as urgências e emergências da cidade, assim como para prestar auxílio às famílias afetadas. Caso necessário, a prefeitura poderá acionar as companhias de energia e água para promoverem os devidos reparos e evitar que problemas se agravem. As vias próximas também poderão ser interditadas para que não haja circulação de veículos no local.

O prefeito Robson Magela explica que a prefeitura está prestando todo o apoio necessário para as famílias afetadas no Pão de Açúcar 3. “Disponibilizamos transporte para a mudança dos móveis, auxílio moradia para transferência a imóveis alugados até que o problema seja solucionado, e estamos também pagando hotel para aquelas pessoas que não foram para a casa de familiares. Além disso, estiveram presentes no local psicólogos e assistente social para dar todo o suporte necessário”, destaca.

De acordo com o agente da 5ª Regional da Defesa Civil do Estado, subtenente Armeiro Lino Júnior, a medida emergencial se faz necessária para garantir a segurança da população. “Agora deve-se fazer um estudo para detectar todas as causas dessa erosão, a começar pela análise do solo, que dará um melhor direcionamento e mostrará quais providências devem ser tomadas no local”, reforça.

Comissão Municipal – Grupo de Trabalho

A Prefeitura de Araxá estabeleceu uma Comissão Municipal – Grupo de Trabalho para promover a recuperação da área afetada, possibilitando o acompanhamento da situação de emergência, conforme legislação em vigor.

Foram designadas as Secretarias Municipais de Segurança Pública, de Ação Social, de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, de Serviços Urbanos e o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), com apoio da Procuradoria Geral do Município, Controladoria e Auditoria Geral e Secretaria Municipal de Governo.

Segundo o secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, a comissão vai exercer um papel fundamental para a recuperação e prevenção das áreas afetadas.

“O trabalho da comissão é fazer os levantamentos, orçamentos, checar quais são as intervenções mais importantes que precisam ser feitas para evitar que aquela situação como a do Pão de Açúcar 3 volte a acontecer no futuro. Ela tem por responsabilidade analisar tudo, até mesmo a contratação da empresa que vai executar o serviço, além de monitorar e auxiliar as famílias até que a situação seja resolvida”, explica.