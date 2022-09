Prefeitura de Araxá e Governo de Minas assinam ordem de serviço para revitalização das avenidas do Comboio e Geraldo Porfírio Botelho

Nos próximos dias, a avenida José Ananias de Aguiar (Comboio / AMG-0705) vai se transformar num grande canteiro de obras. A revitalização da via é o primeiro passo para a concretização do acordo firmado entre a Prefeitura de Araxá e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) para a municipalização da avenida.

Na tarde desta terça-feira (27), o prefeito Robson Magela recebeu o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Fernando Marcato, para assinatura de ordem de serviço da revitalização da avenida que está prevista para iniciar nos próximos 10 dias.

A obra, contratada pelo Estado de Minas Gerais no valor de R$ 3,3 milhões, tem previsão de duração de 90 dias, e, além do Comboio, vai contemplar o trecho da avenida Geraldo Porfírio Botelho (AMG-715) que fica entre as rotatórias da avenida Imbiara e do próprio Comboio, totalizando 5,3 quilômetros, incluindo fresagem, microrrevestimento, sinalização horizontal e vertical, recomposição de meio-fio e sarjeta. Após a conclusão da obra, o Governo do Estado irá repassar a avenida ao Município.

O prefeito Robson Magela destaca que a municipalização foi a melhor alternativa para resolver problemas relacionados a obras de infraestrutura da a avenida, como também solucionar a situação de empresas que foram construídas dentro da faixa de domínio.

“Por ser um trecho estadual, essas empresas corriam o risco de terem parte de suas estruturas demolidas devido a uma ação movida pelo Ministério Público Estadual. A municipalização incorpora a via à malha urbana, reduz a metragem da faixa de domínio e vai resolver essa questão das empresas”, explica o prefeito.

De acordo com ele, assim que for municipalizada, a Gestão Municipal irá discutir projetos de urbanização da via. “Iluminação em Led e implantação de ciclovias estão entre os projetos que queremos implantar”, adianta Robson.

O secretário Fernando Marcato destaca a parceria como forma de resolver questões pontuais da população local. “O Estado delega o termo técnico para a Prefeitura de Araxá e então ela tem autonomia para cuidar da rodovia e resolver todos os problemas, tanto estruturais como fundiários”, afirma.

Além do prefeito Robson Magela e do secretário Fernando Marcato, a assinatura da ordem de serviço contou com as presenças do secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, do secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, do procurador-geral do Município, Jonathan Ferreira, dos vereadores Pastor Moacir e Evaldo do Ferrocarril, representando a Câmara Municipal, do coordenador regional do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG), Geraldo Ponciano, e imprensa.