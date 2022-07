Prefeitura de Araxá executa recuperação da ponte sobre o Córrego do Marmelo em parceria com produtores rurais

A Prefeitura de Araxá está executando a recuperação da ponte sobre o Córrego do Marmelo, na região do Paraíso. A obra foi iniciada há 10 dias em parceria com produtores rurais daquela localidade, com previsão de entrega para os próximos 30 dias. Solicitação antiga de quem passa diariamente no local, a ponte já havia sido interditada para reparos no último ano e agora está recebendo uma solução definitiva.

Com a recuperação, a ponte de trilho será agregada a uma estrutura de concreto e ferro que vai proporcionar mais segurança aos usuários. Os produtores parceiros forneceram as ferragens e concretagem, enquanto a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária entrou com a mão de obra e madeirites usados para compor o tabuleiro da ponte.

De acordo com o secretário Wander Prugger (Mãozinha), a dimensão da ponte é de 12 metros de comprimento por 4 metros de largura e a região do Paraíso é bastante produtiva devido à grande concentração de área irrigada de pivô central, onde os produtores realizam até três safras por ano. Ele acrescenta que a concretagem da ponte já iniciou nesta semana.

“Sem dúvida nenhuma essa área é a mais importante de Araxá em relação à produtividade. Café, leite, batata, milho, soja, cana-de-açúcar, trigo, feijão, e a recuperação dessa ponte é uma reivindicação dos produtores que há décadas solicitam a melhoria da travessia”, relata Mãozinha.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a manutenção das estradas vicinais e o apoio ao trabalho dos produtores da região são umas das prioridades da gestão. “Eu estou muito feliz com o trabalho de recuperação dessa ponte, pois ela é parte do dia a dia de muitos araxaenses que contribuem diretamente com o desenvolvimento rural do município. As pessoas que trafegam no local merecem segurança e comodidade durante as travessias nela”, diz.