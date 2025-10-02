Prefeitura de Araxá explica como funciona o cadastro para os mutirões de cirurgias de catarata

A Prefeitura de Araxá inicia, na próxima semana, um mutirão com 750 cirurgias de catarata na Santa Casa de Misericórdia, totalmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A ação é viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Bosco e tem como objetivo reduzir a fila de espera do município, que atualmente soma cerca de 850 solicitações.

Além de devolver qualidade de vida aos pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de a população conhecer o processo de cadastro para garantir atendimento nos próximos mutirões.

Como se cadastrar para o mutirão de catarata



Segundo a coordenadora do Setor de Regulação, Marta Aparecida Alves, o caminho é simples e começa sempre pela atenção básica:

1. Procure a Unidade de Saúde da Família (ESF) mais próxima de sua casa.

O cidadão deve passar por consulta com o médico da equipe de saúde da família.

2. Encaminhamento para o oftalmologista.

Se houver suspeita de catarata, o médico solicita consulta com especialista.

3. Avaliação do especialista.

Confirmada a necessidade da cirurgia, o oftalmologista faz a indicação.

4. Inserção na fila única do SUS.

O paciente é incluído automaticamente na fila municipal, organizada em ordem cronológica. A lista é administrada pela Secretaria de Saúde, garantindo transparência e igualdade no acesso.

5. Convocação.

Quando chega a vez do paciente, a Secretaria entra em contato por telefone para informar a data e os detalhes do procedimento.

Cuidados após a cirurgia



Todos os pacientes operados recebem colírios gratuitos e têm direito ao retorno garantido para acompanhamento médico.

De acordo com Marta, o objetivo da Secretaria é ampliar a oferta de cirurgias até reduzir ao máximo a fila.

“O mutirão representa não apenas números, mas histórias de vida que se transformam. Por isso, reforçamos a importância de seguir corretamente o fluxo de cadastro, garantindo que todos tenham acesso de forma organizada e justa.”