Formação gratuita: inscrições abertas para cursos técnicos de Química e Eletromecânica em Araxá

Investir na formação profissional é uma forma de impulsionar o desenvolvimento local e ampliar oportunidades para a comunidade. Com esse objetivo, o Projeto Recriar SENAI, resultado da parceria entre CBMM e FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), está com inscrições abertas até o dia 9 de outubro para os cursos técnicos de Química e Eletromecânica. A iniciativa é gratuita.

As aulas terão início em outubro deste ano e serão formadas duas turmas, uma para cada curso, com carga horária de 1.200 horas distribuídas ao longo de um ano e meio. Podem participar pessoas a partir de 17 anos, com Ensino Médio completo e residentes em Araxá ou cidades da região.

“Na CBMM, entendemos que a educação é fundamental para o futuro do país e, por meio dessa parceria com a FIEMG, buscamos contribuir para a formação e para o desenvolvimento dos jovens da nossa comunidade. Ao terem acesso aos cursos técnicos oferecidos de forma gratuita, os jovens profissionais poderão se preparar para as demandas atuais e futuras da indústria”, destaca Alan Ferreira, Especialista de Responsabilidade Social Corporativa e Relações com a Comunidade da CBMM.

“Acreditamos que a educação tem o poder de mudar destinos e o Projeto Recriar é a prova disso. Cada vaga oferecida representa uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento e realização. É a chance de transformar sonhos em projetos de vida e de aproximar ainda mais a indústria das pessoas. Quando uma empresa investe em educação, ela investe no futuro da comunidade. E quando investe em formação técnica, contribui diretamente para o desenvolvimento da indústria e da região. O Recriar é mais do que um programa educacional. É uma iniciativa que gera impacto social, promove inclusão e constrói oportunidades que podem transformar vidas para sempre”, afirma Jefferson de Campos Cordeiro, Gerente do Senai Araxá.

Os interessados podem realizar a inscrição pelo site do SENAI: www.sesisenaiaraxa.com.br . As vagas são limitadas e os candidatos devem participar das etapas do processo seletivo, que incluem teste de conhecimentos básicos e dinâmica de grupo.

Serviço:

Parceria CBMM e FIEMG: inscrições abertas para o Projeto Recriar SENAI

Cursos técnicos: Química e Eletromecânica

Público: jovens a partir de 17 anos, com Ensino Médio completo, residentes em Araxá ou municípios da região

Carga horária: 1.200 horas

Inscrições: de 21 de setembro a 9 de outubro

Processo seletivo: 13 a 16 de outubro

Matrículas: 19 a 23 de outubro

Início das aulas: 26 de outubro