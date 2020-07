Prefeitura de Araxá faz parceria com o Centro de Atendimento à Criança

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Saúde, firmou convênio com o Centro de Atendimento a Criança (CAC), para reestruturar o atendimento de saúde prestado à recém-nascidos e crianças. A parceria terá início hoje (20).

O convênio tem como objetivo tornar o município referência para o atendimento de crianças nos primeiros anos de vida. Haverá vários serviços e uma equipe multiprofissional, direcionada exclusivamente para esse público.

Inicialmente serão oferecidas as primeiras vacinas BCG e Hepatite B, além do Teste do Pezinho e do Teste da Orelhinha no Centro de Atendimento à Criança, situado na av. João Paulo II, 2050, bairro Guilhermina Vieira Chaer.

Confira os dias e horários:

– Vacinas BCG e Hepatite B: segunda e quinta das 7h às 12h.

– Teste do Pezinho: segunda à sexta das 7h às 12h e das 13h às 15h30.

– Teste da Orelhinha: Entrar em contato com a recepção do Centro de

Atendimento à Criança para agendamento, pelo telefone 3662.4369.

As outras vacinas do calendário vacinal preconizadas pelo Ministério da Saúde continuam sendo oferecidas nas Salas de Vacina das seguintes unidades de Saúde:

– Unisa – 3691.7003

– Unileste – 3691.7103

– Uninordeste – 3664.8781, 3691.7052

– Unicentro – 3691.7024

– Unioeste – 3664.8858

– Uninorte – 3691.7141