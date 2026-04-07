Prefeitura de Araxá firma acordo de cooperação técnica para construção do Hospital Municipal

Uma das principais demandas da saúde em Araxá começa a sair do papel. O prefeito Robson Magela assinou um acordo de cooperação técnica com a CBMM e a Codemge/Codemig para viabilizar a construção do Hospital Municipal.
Em reunião realizada nesta terça-feira (7), na Cidade Administrativa do Governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte, representantes do município avançaram nas tratativas e alinharam os próximos passos para a implantação da unidade.
Participaram do encontro o prefeito Robson Magela, a presidente da Codemge, Luísa Barreto, o procurador-geral do município, Jonathan Ferreira, o secretário de Saúde, Sebastião Donizete, a diretora de Relações Institucionais da CBMM, Renata Ferrari, além de representantes da Codemge e da Codemig.
O acordo de cooperação técnica prevê o desenvolvimento conjunto dos estudos e das etapas iniciais necessárias para a implantação do hospital, estabelecendo diretrizes que asseguram o avanço do projeto com planejamento, segurança técnica e eficiência.
Para o prefeito Robson Magela, essa união é fundamental para viabilizar grandes conquistas. “Hoje damos um passo histórico para transformar em realidade um antigo sonho da nossa cidade, que é a construção do Hospital Municipal. Esse avanço é resultado de diálogo, planejamento e da união de esforços. Parcerias como essa são essenciais para garantir que o projeto avance com responsabilidade, segurança e compromisso com a população”, destaca.
Já o procurador-geral do município, Jonathan Ferreira, ressaltou a importância estratégica do acordo. “O acordo de cooperação técnica foi estruturado para buscar os melhores modelos e soluções para a implantação do hospital, sempre respeitando o senso de urgência da cidade e garantindo segurança jurídica em todas as etapas do processo”, afirma.
1 Comentário
O prefeito deveria comprar a casa do Caminho, que já está equipada, e melhorar , e não inventar moda pra gastar, tem também a Santa Casa, porque não toma geito de de quem administra para o bem comum e não do partido e dis ” amigos”.Pare de gastar a toa.Reforme o que já tem. E aproveite para revitalizar o Córrego da Galinha” que é um esgoto a céu aberto, Quem mora ali perto sofre .
Mas Araxá é uma cidade turística…
Tem águas termais, jardins icônicos e esgoto a céu aberto no córrego.