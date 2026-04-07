Prefeitura de Araxá firma acordo de cooperação técnica para construção do Hospital Municipal

Uma das principais demandas da saúde em Araxá começa a sair do papel. O prefeito Robson Magela assinou um acordo de cooperação técnica com a CBMM e a Codemge/Codemig para viabilizar a construção do Hospital Municipal.

Em reunião realizada nesta terça-feira (7), na Cidade Administrativa do Governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte, representantes do município avançaram nas tratativas e alinharam os próximos passos para a implantação da unidade.

Participaram do encontro o prefeito Robson Magela, a presidente da Codemge, Luísa Barreto, o procurador-geral do município, Jonathan Ferreira, o secretário de Saúde, Sebastião Donizete, a diretora de Relações Institucionais da CBMM, Renata Ferrari, além de representantes da Codemge e da Codemig.

O acordo de cooperação técnica prevê o desenvolvimento conjunto dos estudos e das etapas iniciais necessárias para a implantação do hospital, estabelecendo diretrizes que asseguram o avanço do projeto com planejamento, segurança técnica e eficiência.

Para o prefeito Robson Magela, essa união é fundamental para viabilizar grandes conquistas. “Hoje damos um passo histórico para transformar em realidade um antigo sonho da nossa cidade, que é a construção do Hospital Municipal. Esse avanço é resultado de diálogo, planejamento e da união de esforços. Parcerias como essa são essenciais para garantir que o projeto avance com responsabilidade, segurança e compromisso com a população”, destaca.

Já o procurador-geral do município, Jonathan Ferreira, ressaltou a importância estratégica do acordo. “O acordo de cooperação técnica foi estruturado para buscar os melhores modelos e soluções para a implantação do hospital, sempre respeitando o senso de urgência da cidade e garantindo segurança jurídica em todas as etapas do processo”, afirma.