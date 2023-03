Prefeitura de Araxá firma convênio com a Ampara

Um trabalho de amor pela vida. A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 299.999,93 com a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara). O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela na tarde desta segunda-feira (27) e será repassado em três parcelas, por meio de recursos próprios da Administração Municipal, para manutenção e custeio da entidade.

Com a missão de promover apoio e acolhimento para crianças, jovens, adultos e idosos com câncer, além de atuar na prevenção e diagnóstico precoce da doença, a instituição é referência na assistência a pacientes oncológicos na cidade e região.

Atuante em Araxá desde 2015, a Ampara atende hoje 327 assistidos e entre os auxílios realizados estão doações de produtos como caixas de leite, cestas básicas, suplementos alimentares, bolsa de colostomia, medicamentos não fornecidos pelo SUS, fraldas geriátricas e absorventes cirúrgicos. A instituição também presta atendimentos psicológicos, nutricionais, fisioterapêuticos, assessoria jurídica, assistência social, além de oficinas de música e arte, terapias individuais e em grupo, entre outros, auxiliando pacientes e familiares.

O presidente da Ampara, José Humberto Gonçalves, ressalta que o apoio da Administração Municipal é muito importante para levar cuidado, carinho e qualidade de vida aos assistidos. “Esse convênio significa uma vitória para nós e irá ajudar muitas pessoas. Nosso intuito, enquanto associação, é amenizar o sofrimento das pessoas com câncer, levando a dignidade que eles merecem neste momento difícil. Desde que estou aqui, nunca vi uma situação tão linda como essa, em que a prefeitura tem esse olhar tão bonito para o Terceiro Setor, esse recurso vai mudar muitas vidas, eu tenho certeza”, reforça.

O prefeito Robson Magela reafirmou a importância do trabalho de apoio e assistência prestado pela associação na vida dos pacientes oncológicos. “Tenho um carinho muito grande com a Ampara, pois ela cuida das pessoas assim como nós, da Administração Municipal. É um trabalho bonito e necessário. Os serviços prestados complementam as ações do Poder Executivo com projetos e atividades de grande interesse para toda a população. Reforçamos o compromisso com a instituição para que continue executando os projetos com excelência”, destaca.