Prefeitura de Araxá firma convênio com as Obras Assistenciais Pai João do Congo e Zezinho Marinheiro

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 50.000 com a Associação Obras Assistenciais Pai João do Congo e Zezinho Marinheiro. O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela, nesta terça-feira (19), e será pago em parcela única por meio de recursos próprios. A assinatura contou com a presença do presidente da entidade, Gladston João Estevam Júnior, e do vereador João Veras, autor da indicação do convênio.

A associação é uma entidade sem fins lucrativos dedicada à doação de sopas para a população de rua, distribuição de cestas básicas para famílias carentes, e em períodos de frio realiza campanhas de arrecadação de agasalhos. São cerca de 200 pessoas atendidas. O recurso vai contribuir para a construção da sede própria da instituição.

“Esse dinheiro está chegando em uma boa hora, estamos lutando, crescendo e aumentando o número de pessoas assistidas pela associação. É um sonho que começa a ser realizado em nossas vidas. Já estávamos construindo a sede, agora poderemos fazer de forma mais rápida. Estamos muito felizes”, relata Gladston.

O vereador João Veras reiterou que a abertura com a atual gestão possibilitou indicar o recurso em apoio ao Terceiro Setor. “Estou muito feliz, pois a prefeitura tem feito de tudo para ajudar as entidades assistenciais do município. Essa associação, por exemplo, faz um trabalho diferenciado com as pessoas mais necessitadas e esse recurso que a administração está repassando dará uma alavancada muito grande neste trabalho”, destaca.

De acordo com o prefeito Robson Magela, as entidades assistenciais do Terceiro Setor em Araxá desenvolvem um papel fundamental no auxílio do município ao atendimento à população. “Araxá tem inúmeras entidades que desempenham um importante papel para a sociedade e nada mais justo que o Poder Público ajudar trabalhos sérios como o desenvolvido por essa entidade. Elas prezam pela qualidade e excelência dos serviços prestados”, conclui o prefeito.