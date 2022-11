Prefeitura de Araxá firma convênio com o Cepac

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 169.998,75 com o Centro Estudantil Presbiteriano de Assistência à Criança (Cepac). O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela nesta quarta-feira (16) e será pago em parcela única por meio de recursos próprios do Município. A assinatura contou com a presença da presidente da entidade, Rejaine Fátima Veloso Pereira, e do vereador Pastor Moacir, autor da indicação do convênio.

A entidade sem fins lucrativos existe há 27 anos e oferece o ensino infantil (creche e pré-escola) para 160 crianças carentes de 2 a 6 anos. De acordo Rejaine, a verba será utilizada para instalação de uma cobertura na quadra onde as crianças realizam as atividades de educação física

“Essa verba é extremamente importante para nós. Somos uma escola que vive de doações, então, esse dinheiro vai nos ajudar a cobrir a quadra e regularizar uma escada conforme as normas do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Araxá. Portanto, esse dinheiro a gente vê como uma mão de Deus, pois não tínhamos condições, estávamos lá sem saber o que fazer, e agora iremos conseguir arrumar tudo isso. Estamos muito felizes”, comemora a presidente do Cepac.

O vereador Pastor Moacir acrescenta que o trabalho desenvolvido pela entidade é imprescindível para a comunidade. “O Cepac desenvolve um papel fundamental, são muitas crianças atendidas e eu já estive lá comprovando a seriedade deste trabalho. Consequentemente, é uma escola que sobrevive de auxílios, portanto, esse é um valor que vai representar muito para a escola e, sem dúvidas, para as crianças”, reforça.

O prefeito Robson Magela reitera que a gestão sempre vai contribuir com o trabalho de entidades assistenciais e educacionais que prestam um trabalho sério para a população. “Estamos muito felizes em poder assinar esse termo de fomento e ajudar com o trabalho tão bonito que é desenvolvido pelo Cepac. Lá são atendidas centenas de crianças e nada mais justo e importante do que o Poder Público contribuir com a manutenção do local por meio desse repasse”, destaca.