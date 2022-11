Prefeitura de Araxá firma convênio com o Dínamo para o projeto Atletas de Futuro

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 49.920 com a Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube para a implementação do projeto “Atletas de Futuro”. O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela na sexta-feira (18) e será pago em parcela única por meio de recursos próprios do Município. A associação recebeu o apoio dos vereadores Raphael Rios e Wellington Martins no projeto.

A assinatura aconteceu no Centro de Treinamento Octaviano Paraíso (Paraisão) e contou com a presença do prefeito Robson Magela; do secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé); do presidente do Dínamo, Ayres Donizete de Paulo; do presidente da Câmara Municipal, vereador Raphael Rios; do assessor Estevão Xavier, representando o vereador Wellington Martins; além de coordenadores e diretores da instituição.

O Dínamo foi fundado em 1969 e promove atividades sociais há mais de 10 anos, oportunizando atividades esportivas para crianças, adolescentes e adultos, melhorando o aspecto social e contribuindo para o bem-estar físico e emocional dos beneficiários. O presidente Ayres Donizete de Paulo explica o quanto o esporte é uma ferramenta de inserção social eficaz nos dias de hoje.

“A nossa responsabilidade é muito grande, porque nos propomos a mudar, a transformar a vida de pessoas e para muitos representamos uma oportunidade de sonhar. Essa parceria com a Prefeitura de Araxá é de extrema importância, pois é a partir de convênios como esse que conseguimos oportunizar aprendizado e vivências para os nossos atletas para que possam vislumbrar uma vida repleta de conquistas e vitórias”, relata.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a gestão sempre vai auxiliar instituições sérias, sobretudo projetos esportivos e sociais que visam contribuir para a formação do cidadão. “Nós sabemos que é a educação e o esporte que vão tirar nossas crianças das ruas. O Dínamo desenvolve um trabalho brilhante na nossa cidade e nada mais justo do que o Poder Público ser parceiro desses projetos, pois o compromisso da gestão é com a população”, destaca.