Prefeitura de Araxá firma convênio com o Rotary Club de Araxá Sul para apoio à Fenadoces 2023

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 99.850,00 com o Rotary Club de Araxá Sul, nesta quarta-feira (22). O recurso será pago por meio de recursos próprios para apoio à Feira de Doces de Araxá (Fenadoces) 2023.

Participaram da assinatura do termo o prefeito Robson Magela, o presidente da entidade, Paulo Henrique Martins, o vereador Wellington Martins, autor da indicação do convênio, e a organizadora da Fenadoces 2023, Fabiana Alves.

“Esse convênio permite que o Rotary seja parceiro realização da Fenadoces 2023, um evento que vem se destacando a cada ano que passa e este ano vai ser ainda maior em relação a 2022”, destaca Paulo Martins.

O vereador Wellington Martins ressalta a importância da Gestão Municipal apoiar a realização de eventos na cidade. “Esse apoio é fundamental para o turismo. A realização da Fenadoces gera desenvolvimento econômico e emprego e destaca um produto que é de Araxá, o doce”, explica.

O prefeito Robson Magela destaca a grande expectativa da cidade com a Fenadoces. “É um evento de sucesso na cidade e vai contar com essa importante parceria do Rotary para, mais uma vez, ser um grande atrativo para a população e turistas”, conclui.