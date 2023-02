Prefeitura de Araxá firma convênio em apoio ao projeto Redução Contínua da Criminalidade

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 59.145,18 com o Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep), nesta segunda-feira (27). O valor será pago em parcela única por meio de recursos próprios para a manutenção da estrutura física funcional e operacional do projeto Redução Contínua da Criminalidade – Responsabilidade de Todos, que também conta com parceria da Promotoria de Justiça da Comarca de Araxá.

Participaram do ato de assinatura o prefeito Robson Magela, o presidente do Consep, Eurípedes Lemos, os promotores de Justiça, Genebaldo Vitória Borges e Márcio Oliveira Pereira, o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, e o procurador geral do Município, Jonathan Ferreira.

O promotor Genebaldo ressalta que o apoio da Gestão Municipal reforça as atividades do projeto Redução Contínua da Criminalidade. “Esse convênio é importante porque vai possibilitar a melhoria dos serviços da promotoria que está atuando na área do combate à criminalidade e melhoria da segurança pública”, explica.

O prefeito Robson Magela reitera a importância da parceria entre Município, Consep e Ministério Público para a área de segurança pública. “Esse convênio é fundamental para que as ações de combate e proteção contra a criminalidade sem bem-sucedidas. Araxá é uma das cidades mais seguras do Brasil e projetos como este com certeza contribuem para que nossos índices continuem sendo referência no país, atuando em parceria com vários órgãos de segurança”, destaca.