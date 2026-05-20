Prefeitura de Araxá firma parceria com oferta de 100 vagas para zerar fila de cateterismos cardíacos

A Prefeitura de Araxá firmou uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso para a realização de 100 procedimentos de cateterismo cardíaco, por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD). A medida vai permitir zerar a fila de espera pelo procedimento no município após a conclusão de todos os atendimentos.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em São Sebastião do Paraíso, 50 procedimentos já foram agendados e, destes, 10 já foram realizados. Outros 22 pacientes serão inseridos para agendamentos. Com isso, ainda restarão vagas disponíveis dentro da parceria.

A subsecretária municipal de Saúde de Araxá, Samira Reis, destaca que a parceria vai permitir que a fila pelo procedimento seja zerada em breve, após a liberação para as últimas marcações. “Com essa parceria a gente vai zerar a fila e ainda ficaremos com saldo positivo de vagas. Toda semana estamos encaminhando pacientes e isso é muito importante para reduzir o tempo de espera de quem precisa do procedimento”, destaca.

Os encaminhamentos estão sendo realizados pelo TFD, seguindo a triagem de regulação. A cada viagem, cinco pacientes seguem para São Sebastião do Paraíso acompanhados por um acompanhante. O transporte é realizado em vans disponibilizadas pelo município. Após o procedimento e o período de observação médica, os pacientes retornam para Araxá no mesmo dia.

As vagas foram viabilizadas com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Bosco, no valor de R$ 500 mil. Além dos procedimentos em São Sebastião, os agendamentos seguem sendo realizados em Uberaba, de acordo com a disponibilidade de vagas.